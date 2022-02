Stemwijzer.. ?

Zo in het zicht van de verkiezingen zijn er vast nog mensen die nog steeds niet weten waarop ze gaan stemmen. Ik ook niet , het mooiste zou zijn dat je van elke partij een klein stukje mag kiezen en dat bij elkaar dan als partij mag invullen, want ja, elke partij heeft wel iets waar je het met eens bent, maar ja, dat is nu eenmaal niet zo. Nu las ik in een of ander dubieus krantje dat er nieuwe partijen bij zijn gekomen, heb het eens even door gelezen, maar ik weet niet of me dat nu echt helpt in m,n keuze. Het zijn zeer bijzondere partijen, dat wel. Maar het kon wel eens een vervroegde 1 april grapzijn . Beetje gek zijn ze. Wie het verzonnen heeft weet ik niet, maar met de fantasie zit het wel goed. Nu houd ik wel van fantasie, dus dat was wel een pluspunt, maar verder hebben ze me niet echt geholpen in mn keuze. Misschien hebben jullie er wat aan.

. Op Lijst 1 staat de P.V.D.A. Nee, nee, niet de Partij van de Arbeid, maar de Partij van de aanbiedingen. Zulke aanbiedingen zie je nergens. Televisies en mobiele telefoons kun je voor een habbekrats kopen. Voor een euro of twintig kun je je huis inrichten, wat wil een mens nog meer toch? Maar ja, voor je het weet heb je alles gekocht en heb je helemaal geen wensen meer en is er niks meer om voor te sparen , bovendien krijg je nog meer leegstaande winkelpanden. Geloof dat ik er toch maar niet op stem. Dan op lijst 2 staat de V.V.D , dat betekend Vrijheid voor Deurwaarders. Deurwaarders willen niet aan banden worden gelegd zoals de bedoeling is, dus komt de V.V.D voor ze op. Ben bang dat er weinig op gestemd word, nou ja, waarschijnlijk alleen door deurwaarders zelf . Lijst 3 is voor de P.V.V: die partij komt op voor verliefde varkens. Nu is het zo dat een mannetjes varken , een beer genaamd, naar een schuur met vrouwtjes varkens word gebracht om daar in 1 nacht zoveel mogelijk vrouwtjes te bevruchten , daarna word ie weer door zijn boer opgehaald en dat was het dan. Maar vaak komt het voor dat zo’n beer verliefd word op een vrouwtje en haar nooit weer ziet. Dat is toch zielig !! Bovendien ziet hij nooit zijn nakomelingen. Ook zielig!! De P.V.V wil dat verliefde varkens een eigen stal krijgen en ze hun eigen kinderen kunnen opvoeden. Goed werk toch. Daar kan de Partij voor de Dieren een puntje aan zuigen. Maar is ook niet echt mijn partij, ik heb niks met varkens , tenminste niet zolang ze niet op mn bord liggen.

Lijst 4 is voor het C.D.A, dat is de partij die opkomt voor mensen die verslaafd zijn aan cocaïne, drop en alcohol. Doen heel goed werk. Maar ja, zolang ik het nog steeds doe met maar 1 biertje zo nu en dan en me niet te buiten ga aan de drugs is het ook geen partij voor mij. Dan lijst 5 : groen links. Die partij is vooral voor mensen die linkshandig zijn, wat me heel lastig lijkt. Daar mag wel eens een beetje aandacht aan besteed worden, vind Groen Links. Groen links zorgt ervoor dat als linkshandigen op een stoplicht aan komen rijden en het staat op rood, het dan meteen op groen springt. Gewoon als extraatje, en hart onder de riem zeg maar voor alle linkshandigen. Goede partij? Weet niet hoor, ik zou er niet op stemmen als rechtshandige. Zou er niks mee opschieten. Moet toch stoppen voor rood.

Lijst 6 zijn we al aan toe , dat is D66.. en die komt op voor dikkertjes die 66 jaar zijn, is een groep waar je eigenlijk nooit iets over hoort, maar ze zijn er echt, dus is het goed dat er een partij is die voor dikkertjes van 66 op komt. Speciale kleding winkels , voorrang bij de lekkere aanbiedingen in de supermarkt , gratis abonement voor de snackbar en de ijssalon , klinkt wel leuk he. Ik hoef ook daar niet op te stemmen, is wel een beetje jammer, lijkt me een leuke partij, maar ik ben jammer genoeg geen dikkertje.

Tot slot zie ik de S.P. dacht dat het iets voor socialisten was, maar al lezende blijkt dat die partij genoemd is naar de lijsttrekster. Nou, geloof niet dat ik me daar heel ver in ga vediepen. Een partij die is genoemd naar de lijsttrekster , komt nooit voor . Heel eigenwijs is dat. Bovendien schijnt het iemand te zijn die niks serieus neemt en heel veel fantasie heeft. Kan naar de prullenbak dus , die partij.

Ik zou zeggen, trek je hier niks van aan en stem gewoon wat je zelf het beste lijkt, dat doe ik dan ook maar. Hier worden we niet echt wijzer van he, wat een fanatsie.